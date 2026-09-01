Bal des pirates Salle Kubnick Châtillon-en-Diois
vendredi 18 septembre 2026 · Salle Kubnick · Châtillon-en-Diois
Informations pratiques
Châtillon-en-Diois
Bal des pirates
Salle Kubnick Chemin du Bez Châtillon-en-Diois Drôme
Tarif : 50 – 50 – 50 EUR
Pass 2 soirées
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-18
Le Bal Des Pirates est un bal folk à thème avec des spectacles durant les intermèdes.
Rejoignez-nous à bord de notre navire, La Barrique Céleste, pour une soirée inoubliable de musique, de danse et de spectacle.
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Salle Kubnick Chemin du Bez Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes baldespirates@gmail.com
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English :
The Pirates’ Ball is a themed folk dance with performances during the intermissions.
Join us aboard our ship, La Barrique Céleste, for an unforgettable evening of music, dancing, and entertainment.
L’événement Bal des pirates Châtillon-en-Diois a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme du Pays Diois
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