Bal des pompiers au Château de La Rochefoucauld La Rochefoucauld-en-Angoumois
samedi 1 août 2026 · La Rochefoucauld-en-Angoumois
Informations pratiques
La Rochefoucauld-en-Angoumois
Bal des pompiers au Château de La Rochefoucauld
Château de La Rochefoucauld La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Traditionnel bal des pompiers au Château de La Rochefoucauld.
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Château de La Rochefoucauld La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 18 25 05
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English :
Traditional Firefighters’ Ball at the Château de La Rochefoucauld.
L’événement Bal des pompiers au Château de La Rochefoucauld La Rochefoucauld-en-Angoumois a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord
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