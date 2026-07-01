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AGENDA · La Rochefoucauld-en-Angoumois

Bal des pompiers au Château de La Rochefoucauld La Rochefoucauld-en-Angoumois

samedi 1 août 2026 · La Rochefoucauld-en-Angoumois

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Château de La Rochefoucauld
Ville
16110 La Rochefoucauld-en-Angoumois
Département
Charente
Tarif

La Rochefoucauld-en-Angoumois

Bal des pompiers au Château de La Rochefoucauld

Château de La Rochefoucauld La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:00:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Traditionnel bal des pompiers au Château de La Rochefoucauld.
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Château de La Rochefoucauld La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 18 25 05 

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English :

Traditional Firefighters’ Ball at the Château de La Rochefoucauld.

L’événement Bal des pompiers au Château de La Rochefoucauld La Rochefoucauld-en-Angoumois a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord

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