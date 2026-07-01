Informations pratiques

La Rochefoucauld-en-Angoumois

Bal des pompiers au Château de La Rochefoucauld

Château de La Rochefoucauld La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 19:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Traditionnel bal des pompiers au Château de La Rochefoucauld.

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Château de La Rochefoucauld La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 18 25 05

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English :

Traditional Firefighters’ Ball at the Château de La Rochefoucauld.

L’événement Bal des pompiers au Château de La Rochefoucauld La Rochefoucauld-en-Angoumois a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord