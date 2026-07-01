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AGENDA · La Rochefoucauld-en-Angoumois

Fête nationale du 14 juillet La Rochefoucauld-en-Angoumois

mardi 14 juillet 2026 · La Rochefoucauld-en-Angoumois

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Adresse
Complexe sportif André Linard
Ville
16110 La Rochefoucauld-en-Angoumois
Département
Charente
Tarif

La Rochefoucauld-en-Angoumois

Fête nationale du 14 juillet

Complexe sportif André Linard La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Fête nationale à La Rochefoucauld !
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Complexe sportif André Linard La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 62 02 61  accueil@larochefoucaldenangoumois.fr

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English :

Fête nationale in La Rochefoucauld!

L’événement Fête nationale du 14 juillet La Rochefoucauld-en-Angoumois a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord

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