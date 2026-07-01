Fête nationale du 14 juillet La Rochefoucauld-en-Angoumois
mardi 14 juillet 2026 · La Rochefoucauld-en-Angoumois
Informations pratiques
La Rochefoucauld-en-Angoumois
Fête nationale du 14 juillet
Complexe sportif André Linard La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Fête nationale à La Rochefoucauld !
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Complexe sportif André Linard La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 62 02 61 accueil@larochefoucaldenangoumois.fr
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English :
Fête nationale in La Rochefoucauld!
L’événement Fête nationale du 14 juillet La Rochefoucauld-en-Angoumois a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord
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