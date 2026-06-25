BAL DES POMPIERS Salle des fêtes Chanac
lundi 13 juillet 2026 · Salle des fêtes · Chanac
Informations pratiques
Chanac
BAL DES POMPIERS
Salle des fêtes Quartier vignogue Chanac Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:30:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Le 13 juillet les sapeurs-pompiers de Chanac vous invite à leur bal à la salle des fêtes du village !
Au programme
19h30 Repas Tête de veau Tarif 20€
21h Cérémonie Place de la Bascule
21h30 Retraite aux flambeaux Départ de la bascule
22h30 Feu d’artifice
23h Bal gratuit avec D’Ju animation.
Réservation des repas au relais des Causses 04 66 48 20 14.
Le 13 juillet les sapeurs-pompiers de Chanac vous invite à leur bal à la salle des fêtes du village !
Au programme
19h30 Repas Tête de veau Tarif 20€
21h Cérémonie Place de la Bascule
21h30 Retraite aux flambeaux Départ de la bascule
22h30 Feu d’artifice
23h Bal gratuit avec D’Ju animation.
Réservation des repas au relais des Causses 04 66 48 20 14. .
Salle des fêtes Quartier vignogue Chanac 48230 Lozère Occitanie +33 4 66 48 20 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On July 13, the Chanac Fire Department invites you to their dance at the village community hall!
On the program:
7:30 p.m.: Veal head dinner Price: 20?
9:00 PM: Ceremony Place de la Bascule
9:30 PM: Torchlight procession Departing from the Bascule
10:30 PM: Fireworks
11:00 PM: Free dance with D’Ju entertainment.
Reserve your meal at Le Relais des Causses: 04 66 48 20 14.
L’événement BAL DES POMPIERS Chanac a été mis à jour le 2026-06-25 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn
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