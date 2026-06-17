LES AMUSICALES Chanac
LES AMUSICALES Chanac mercredi 15 juillet 2026.
Chanac
LES AMUSICALES
Eglise de Chanac Chanac Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-27 2026-08-08
Concert de Musique de Classique par les professeurs d’Amusel à l’église de Chanac à 20h30, entrée libre.
Informations au 04 66 17 25 90
Concert de Musique de Classique par les professeurs d’Amusel à l’église de Chanac à 20h30, entrée libre.
Informations au 04 66 17 25 90 .
Eglise de Chanac Chanac 48230 Lozère Occitanie +33 4 66 17 25 90
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English :
Classical music concert by the Amusel teachers at the Chanac Church at 8:30 p.m.; free admission.
For more information, call 04 66 17 25 90
L’événement LES AMUSICALES Chanac a été mis à jour le 2026-06-17 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn
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