Chanac

LES AMUSICALES

Eglise de Chanac Chanac Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-27 2026-08-08

Concert de Musique de Classique par les professeurs d’Amusel à l’église de Chanac à 20h30, entrée libre.

Informations au 04 66 17 25 90

Concert de Musique de Classique par les professeurs d’Amusel à l’église de Chanac à 20h30, entrée libre.

Informations au 04 66 17 25 90 .

Eglise de Chanac Chanac 48230 Lozère Occitanie +33 4 66 17 25 90

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English :

Classical music concert by the Amusel teachers at the Chanac Church at 8:30 p.m.; free admission.

For more information, call 04 66 17 25 90

L’événement LES AMUSICALES Chanac a été mis à jour le 2026-06-17 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn