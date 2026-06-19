Château-Thierry

Bal des pompiers Château-Thierry

Place Jean Moulin Château-Thierry Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 18:30:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

✨ BAL DES POMPERS 2026 ✨

Date Lundi 13 juillet 2026

Lieu Place Jean Moulin, Château-Thierry

⏰ Horaires

18h30 20h Restauration, buvette & feu d’artifice

20h Concert & dance floor Back to Pop Rock

22h DJ LOUD3R prend les commandes !

Entrée Libre Venez nombreux !

Restauration et boissons sur place pour se régaler.

Musique, danse et ambiance garantie jusqu’au bout de la nuit !

À ne pas manquer !

✨ BAL DES POMPERS 2026 ✨

Date Lundi 13 juillet 2026

Lieu Place Jean Moulin, Château-Thierry

⏰ Horaires

18h30 20h Restauration, buvette & feu d’artifice

20h Concert & dance floor Back to Pop Rock

22h DJ LOUD3R prend les commandes !

Entrée Libre Venez nombreux !

Restauration et boissons sur place pour se régaler.

Musique, danse et ambiance garantie jusqu’au bout de la nuit !

À ne pas manquer ! .

Place Jean Moulin Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France amicalespchateauthierry@gmail.com

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English :

?? 2026 FIREFIGHTERS’ BALL ??

? Date: Monday, July 13, 2026

? Location: Place Jean Moulin, Château-Thierry

? Schedule:

6:30 PM 8:00 PM: Food, drinks, and fireworks ?

8:00 PM: Concert & dance floor ? Back to Pop Rock ?

10:00 PM: DJ LOUD3R takes the reins! ?

? Admission: Free ? Come one, come all!

?? Food and drinks available on-site to enjoy.

? Music, dancing, and a great atmosphere guaranteed until the end of the night!

? %C0 Don’t miss it!

L’événement Bal des pompiers Château-Thierry Château-Thierry a été mis à jour le 2026-06-19 par Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne