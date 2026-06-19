Bal des pompiers Château-Thierry Château-Thierry
Bal des pompiers Château-Thierry Château-Thierry lundi 13 juillet 2026.
Château-Thierry
Bal des pompiers Château-Thierry
Place Jean Moulin Château-Thierry Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 18:30:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
✨ BAL DES POMPERS 2026 ✨
Date Lundi 13 juillet 2026
Lieu Place Jean Moulin, Château-Thierry
⏰ Horaires
18h30 20h Restauration, buvette & feu d’artifice
20h Concert & dance floor Back to Pop Rock
22h DJ LOUD3R prend les commandes !
Entrée Libre Venez nombreux !
Restauration et boissons sur place pour se régaler.
Musique, danse et ambiance garantie jusqu’au bout de la nuit !
À ne pas manquer !
✨ BAL DES POMPERS 2026 ✨
Date Lundi 13 juillet 2026
Lieu Place Jean Moulin, Château-Thierry
⏰ Horaires
18h30 20h Restauration, buvette & feu d’artifice
20h Concert & dance floor Back to Pop Rock
22h DJ LOUD3R prend les commandes !
Entrée Libre Venez nombreux !
Restauration et boissons sur place pour se régaler.
Musique, danse et ambiance garantie jusqu’au bout de la nuit !
À ne pas manquer ! .
Place Jean Moulin Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France amicalespchateauthierry@gmail.com
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English :
?? 2026 FIREFIGHTERS’ BALL ??
? Date: Monday, July 13, 2026
? Location: Place Jean Moulin, Château-Thierry
? Schedule:
6:30 PM 8:00 PM: Food, drinks, and fireworks ?
8:00 PM: Concert & dance floor ? Back to Pop Rock ?
10:00 PM: DJ LOUD3R takes the reins! ?
? Admission: Free ? Come one, come all!
?? Food and drinks available on-site to enjoy.
? Music, dancing, and a great atmosphere guaranteed until the end of the night!
? %C0 Don’t miss it!
L’événement Bal des pompiers Château-Thierry Château-Thierry a été mis à jour le 2026-06-19 par Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne
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