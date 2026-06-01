Le Petit Camembert un spectacle pour les tout-petits Château-Thierry mardi 30 juin 2026.

Château-Thierry

Le Petit Camembert un spectacle pour les tout-petits

3 Rue Robert Lecart Château-Thierry Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 10:15:00

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-30

Le Centre social La Rotonde accueille Le Petit Camembert, un spectacle destiné aux enfants de 1 à 6 ans, le mardi 30 juin 2026.

Écrit et mis en scène par Fabrice Décarnelle et interprété par Tahina Montez, ce spectacle invite les plus jeunes à partager un moment de découverte et d’émerveillement à travers un univers adapté à leur âge.

Deux séances sont proposées à 9h15 et 10h15 au Centre social La Rotonde, situé au 3 rue Robert Lecart à Château-Thierry.

L’entrée est gratuite, sur inscription auprès du Centre social La Rotonde au 03 23 83 59 18.

Nombre de places limité.

Le Centre social La Rotonde accueille Le Petit Camembert, un spectacle destiné aux enfants de 1 à 6 ans, le mardi 30 juin 2026.

Écrit et mis en scène par Fabrice Décarnelle et interprété par Tahina Montez, ce spectacle invite les plus jeunes à partager un moment de découverte et d’émerveillement à travers un univers adapté à leur âge.

Deux séances sont proposées à 9h15 et 10h15 au Centre social La Rotonde, situé au 3 rue Robert Lecart à Château-Thierry.

L’entrée est gratuite, sur inscription auprès du Centre social La Rotonde au 03 23 83 59 18.

Nombre de places limité. .

3 Rue Robert Lecart Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 83 59 18

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English :

The La Rotonde Community Center will host *Le Petit Camembert*, a show for children ages 1 to 6, on Tuesday, June 30, 2026.

Written and directed by Fabrice Décarnelle and performed by Tahina Montez, this show invites young children to share a moment of discovery and wonder through a world tailored to their age.

Two performances are scheduled at 9:15 a.m. and 10:15 a.m. at the La Rotonde Community Center, located at 3 rue Robert Lecart in Château-Thierry.

Admission is free, but registration is required at the La Rotonde Community Center by calling 03 23 83 59 18.

Space is limited.

L’événement Le Petit Camembert un spectacle pour les tout-petits Château-Thierry a été mis à jour le 2026-06-23 par Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne