Château-Thierry

Les Médiévales de Château-Thierry

Château-Thierry Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-11

Les Médiévales reviennent au château de Château-Thierry les 11 et 12 juillet 2026 !

Pendant deux jours, plongez au cœur du Moyen Âge dans un cadre exceptionnel. Spectacles, combats de chevaliers, campement médiéval, artisans, musiciens, animations et marché médiéval vous attendent pour un voyage dans le temps à vivre en famille ou entre amis.

Préparez-vous à vivre un week-end festif, immersif et riche en découvertes !

Samedi 9h à 23h

Dimanche 9h à 17h

Programme à venir sur www.chateau-thierry.fr/agenda/les-medievales-1

Ville de Château-Thierry

Les Médiévales reviennent au château de Château-Thierry les 11 et 12 juillet 2026 !

Pendant deux jours, plongez au cœur du Moyen Âge dans un cadre exceptionnel. Spectacles, combats de chevaliers, campement médiéval, artisans, musiciens, animations et marché médiéval vous attendent pour un voyage dans le temps à vivre en famille ou entre amis.

Préparez-vous à vivre un week-end festif, immersif et riche en découvertes !

Samedi 9h à 23h

Dimanche 9h à 17h

Programme à venir sur www.chateau-thierry.fr/agenda/les-medievales-1

Ville de Château-Thierry .

Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 84 86 86

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English :

The Medieval Festival returns to Château-Thierry Castle on July 11 and 12, 2026!

For two days, immerse yourself in the heart of the Middle Ages in an exceptional setting. Shows, knightly tournaments, a medieval encampment, artisans, musicians, activities, and a medieval market await you for a journey back in time to enjoy with family or friends.

Get ready for a festive, immersive weekend full of discoveries!

Saturday: 9 a.m. to 11 p.m.

Sunday: 9 a.m. to 5 p.m.

Program coming soon at: www.chateau-thierry.fr/agenda/les-medievales-1

City of Château-Thierry

L’événement Les Médiévales de Château-Thierry Château-Thierry a été mis à jour le 2026-06-19 par Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne