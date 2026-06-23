Les Samedis du Colombier Château-Thierry

Château-Thierry

Les Samedis du Colombier

4 Rue Jules Maciet Château-Thierry Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 18:00:00

fin : 2026-07-04 20:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Le samedi 4 juillet, le festival Les Samedis du Colombier fait son grand retour dans le cadre verdoyant du parc du Foyer d’Hébergement Le Colombier, situé au 14 rue Jules Maciet à Château-Thierry.

Pour cette nouvelle édition, laissez-vous porter par une programmation éclectique et conviviale dans une ambiance chaleureuse et champêtre. Tout au long de la soirée, plusieurs artistes se succéderont sur scène

Vert Pagaille à 18h

Aurore et Halim à 19h

Ramon Tapul à 20h

Concerts en plein air, cadre bucolique, restauration sur place grâce à la présence d’un food truck et bonne humeur seront au rendez-vous pour partager un agréable moment entre amis ou en famille.

Un rendez-vous musical gratuit à ne pas manquer pour lancer l’été en musique dans une atmosphère festive et résolument rock’n’roll !

Entrée libre et gratuite.

Le samedi 4 juillet, le festival Les Samedis du Colombier fait son grand retour dans le cadre verdoyant du parc du Foyer d’Hébergement Le Colombier, situé au 14 rue Jules Maciet à Château-Thierry.

Pour cette nouvelle édition, laissez-vous porter par une programmation éclectique et conviviale dans une ambiance chaleureuse et champêtre. Tout au long de la soirée, plusieurs artistes se succéderont sur scène

Vert Pagaille à 18h

Aurore et Halim à 19h

Ramon Tapul à 20h

Concerts en plein air, cadre bucolique, restauration sur place grâce à la présence d’un food truck et bonne humeur seront au rendez-vous pour partager un agréable moment entre amis ou en famille.

Un rendez-vous musical gratuit à ne pas manquer pour lancer l’été en musique dans une atmosphère festive et résolument rock’n’roll !

Entrée libre et gratuite. .

4 Rue Jules Maciet Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 84 86 86

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English :

On Saturday, July 4, the Les Samedis du Colombier festival makes its grand return in the lush setting of the park at the Foyer d’Hébergement Le Colombier, located at 14 rue Jules Maciet in Château-Thierry.

For this new edition, let yourself be swept away by an eclectic and lively lineup in a warm, rustic atmosphere. Throughout the evening, several artists will take the stage one after another:

? Vert Pagaille at 6 p.m.

? Aurore and Halim at 7 p.m.

? Ramon Tapul at 8 p.m.

Open-air concerts, a bucolic setting, on-site dining courtesy of a food truck, and a great atmosphere will be on offer for a pleasant time with friends or family.

A free musical event not to be missed—kick off the summer with music in a festive and decidedly rock ’n’ roll atmosphere!

Free admission.

L’événement Les Samedis du Colombier Château-Thierry a été mis à jour le 2026-06-23 par Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne