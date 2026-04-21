Bal des pompiers Châteauroux
Bal des pompiers Châteauroux lundi 13 juillet 2026.
Châteauroux
Bal des pompiers
16 Rue Robert Mallet-Stevens Châteauroux Indre
Tarif : 2 – 2 – EUR
2
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Les sapeurs-pompiers de Châteauroux vous donnent rendez-vous pour la traditionnelle soirée festive de la veille de la Fête nationale !
Cette année, le bal des pompiers a pour thème Soirée Blanche , venez habiller en blanc !
Animation avec DJ Teddy.B et Foodtrucks sur place ! 2 .
16 Rue Robert Mallet-Stevens Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire
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English :
The Châteauroux Fire Department invites you to join them for the traditional festive evening on the eve of National Day!
L’événement Bal des pompiers Châteauroux a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Châteauroux Berry Tourisme
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