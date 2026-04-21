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Bal des pompiers Châteauroux

Bal des pompiers Châteauroux

Bal des pompiers Châteauroux lundi 13 juillet 2026.

Adresse
16 Rue Robert Mallet-Stevens
Ville
36000 Châteauroux
Département
Indre
Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Tarif
2 2 2 Tarif de base plein tarif

Châteauroux

Bal des pompiers

16 Rue Robert Mallet-Stevens Châteauroux Indre

Tarif : 2 – 2 – EUR
2
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-13
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Les sapeurs-pompiers de Châteauroux vous donnent rendez-vous pour la traditionnelle soirée festive de la veille de la Fête nationale !
Cette année, le bal des pompiers a pour thème Soirée Blanche , venez habiller en blanc !
Animation avec DJ Teddy.B et Foodtrucks sur place ! 2  .

16 Rue Robert Mallet-Stevens Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire  

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English :

The Châteauroux Fire Department invites you to join them for the traditional festive evening on the eve of National Day!

L’événement Bal des pompiers Châteauroux a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Châteauroux Berry Tourisme

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