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Rando musicale en Roller Châteauroux

Rando musicale en Roller Châteauroux

Rando musicale en Roller Châteauroux dimanche 26 juillet 2026.

Ville
36000 Châteauroux
Département
Indre
Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Tarif
Gratuit

Châteauroux

Rando musicale en Roller

Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-26 10:30:00
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-07-26 2026-07-31 2026-08-09 2026-08-14 2026-08-23 2026-08-28

Venez découvrir ou pratiquer le plaisir de la glisse en roller et vous préparer pour la nuit de la Roller Dance du vendredi 4 septembre au Gymnase de Belle-Isle Châteauroux !
Pas de compétition On roule ensemble, suivi par DJMilie et son univers musical punchy tout le long du parcours sur une petite voiture électrique rigolote (La Bagnole) .
Un parcours festif d’une heure (retour à la Guinguette)x.   .

Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire  

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English :

Come discover or enjoy the thrill of roller skating and get ready for Roller Dance Night on Friday, September 4, at the Belle-Isle Gymnasium in Châteauroux!

L’événement Rando musicale en Roller Châteauroux a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Châteauroux Berry Tourisme

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