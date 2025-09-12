Rando musicale en Roller Châteauroux
Rando musicale en Roller Châteauroux dimanche 26 juillet 2026.
Châteauroux
Rando musicale en Roller
Châteauroux Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-26 10:30:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-07-26 2026-07-31 2026-08-09 2026-08-14 2026-08-23 2026-08-28
Venez découvrir ou pratiquer le plaisir de la glisse en roller et vous préparer pour la nuit de la Roller Dance du vendredi 4 septembre au Gymnase de Belle-Isle Châteauroux !
Pas de compétition On roule ensemble, suivi par DJMilie et son univers musical punchy tout le long du parcours sur une petite voiture électrique rigolote (La Bagnole) .
Un parcours festif d’une heure (retour à la Guinguette)x. .
Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire
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English :
Come discover or enjoy the thrill of roller skating and get ready for Roller Dance Night on Friday, September 4, at the Belle-Isle Gymnasium in Châteauroux!
L’événement Rando musicale en Roller Châteauroux a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Châteauroux Berry Tourisme
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