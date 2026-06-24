Bal des pompiers et feu d’artifice Lannion
Bal des pompiers et feu d’artifice Lannion lundi 13 juillet 2026.
Lannion
Bal des pompiers et feu d’artifice
Quai d’Aiguillon Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
La Ville de Lannion et l’Amicale des sapeurs pompiers vous invitent à une soirée festive sur le quai d’Aiguillon. Un feu d’artifice viendra clôturer la soirée à la tombée de la nuit. .
Quai d’Aiguillon Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne
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L’événement Bal des pompiers et feu d’artifice Lannion a été mis à jour le 2026-06-24 par SITARMOR
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