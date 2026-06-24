Lannion

Bal des pompiers et feu d’artifice

Quai d’Aiguillon Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

La Ville de Lannion et l’Amicale des sapeurs pompiers vous invitent à une soirée festive sur le quai d’Aiguillon. Un feu d’artifice viendra clôturer la soirée à la tombée de la nuit. .

Quai d’Aiguillon Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Bal des pompiers et feu d’artifice Lannion a été mis à jour le 2026-06-24 par SITARMOR