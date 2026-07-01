Informations pratiques

Loctudy

Bal des pompiers

Loctudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

L’Amicale des Sapeurs Pompiers vous invite à venir vous restaurer et vous amuser jusqu’au bout de la nuit ! Un feu d’artifice sera tiré à la nuit tombée. L’entrée est gratuite et une restauration et de nombreuses animations sont prévues. .

Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 6 11 71 03 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Bal des pompiers Loctudy a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Destination Pays Bigouden