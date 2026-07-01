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AGENDA · Loctudy

Bal des pompiers Loctudy

lundi 13 juillet 2026 · Loctudy

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Ville
29750 Loctudy
Département
Finistère
Tarif

Loctudy

Bal des pompiers

Loctudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

L’Amicale des Sapeurs Pompiers vous invite à venir vous restaurer et vous amuser jusqu’au bout de la nuit ! Un feu d’artifice sera tiré à la nuit tombée. L’entrée est gratuite et une restauration et de nombreuses animations sont prévues.   .

Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 6 11 71 03 60 

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English :

L’événement Bal des pompiers Loctudy a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Destination Pays Bigouden

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