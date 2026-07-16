Bal des Pompiers : rendez-vous le 18 juillet au Pellerin !, Centre d’Incendie et de Secours Le Pellerin, Le Pellerin

Informations pratiques

Bal des Pompiers : rendez-vous le 18 juillet au Pellerin ! Samedi 18 juillet, 18h00 Centre d’Incendie et de Secours Le Pellerin Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T18:00:00+02:00 – 2026-07-18T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-18T18:00:00+02:00 – 2026-07-18T23:59:00+02:00

L’Amicale des sapeurs-pompiers du centre de secours du Pellerin vous donne rendez-vous pour son Bal des Pompiers, le vendredi 18 juillet à partir de 18 h, sur le parvis du centre de secours, place du Champ de Foire.

Venez partager un moment convivial en famille ou entre amis dans une ambiance festive et chaleureuse. Au programme : musique, danse et bonne humeur tout au long de la soirée !

Pour vous restaurer sur place, trois food trucks seront présents :

► un food truck de burgers ;

► un food truck de galettes ;

► un food truck belge.

Un bar sera également à votre disposition.

L’animation musicale sera assurée par DJ Defra Event, qui fera vibrer la piste de danse jusqu’au bout de la nuit.

Les sapeurs-pompiers du Pellerin vous attendent nombreux pour cette soirée ouverte à tous !

Informations pratiques

Vendredi 18 juillet, à partir de 18 h

Sur le parvis du Centre de secours du Pellerin, place du Champ de Foire

Entrée libre

Centre d’Incendie et de Secours Le Pellerin Place du Champ de Foire, Le Pellerin Le Pellerin 44640 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Le 18 juillet, la place du Champ de Foire se transformera en piste de danse à l’occasion du Bal des Pompiers !

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