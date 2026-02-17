Bal des pompiers Villamblard
Bal des pompiers Villamblard samedi 4 juillet 2026.
Villamblard
Bal des pompiers
Villamblard Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Bal des pompiers
Brasero et restauration sur place animés par DJ Galaxy Mix.
Diffusion match de foot sur écran géant si qualification de l’Équipe de France.
19h, halle
Sapeurs Pompiers de Villamblard .
Villamblard 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 33 42 31
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English : Bal des pompiers
L’événement Bal des pompiers Villamblard a été mis à jour le 2026-06-23 par Vallée de l’Isle en Périgord
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