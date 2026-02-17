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Bal des pompiers Villamblard

Bal des pompiers Villamblard

Bal des pompiers Villamblard samedi 4 juillet 2026.

Ville
24140 Villamblard
Département
Dordogne
Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Tarif

Villamblard

Bal des pompiers

Villamblard Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Bal des pompiers
Brasero et restauration sur place animés par DJ Galaxy Mix.
Diffusion match de foot sur écran géant si qualification de l’Équipe de France.
19h, halle
Sapeurs Pompiers de Villamblard   .

Villamblard 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 33 42 31 

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English : Bal des pompiers

L’événement Bal des pompiers Villamblard a été mis à jour le 2026-06-23 par Vallée de l’Isle en Périgord

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