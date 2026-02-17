Villamblard

Bal des pompiers

Villamblard Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Bal des pompiers

Brasero et restauration sur place animés par DJ Galaxy Mix.

Diffusion match de foot sur écran géant si qualification de l’Équipe de France.

19h, halle

Sapeurs Pompiers de Villamblard .

Villamblard 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 33 42 31

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bal des pompiers

L’événement Bal des pompiers Villamblard a été mis à jour le 2026-06-23 par Vallée de l’Isle en Périgord