Bal des seniors dans le 18e Mairie du 18e arrondissement PARIS

Retrouvez la joie de la fête et le plaisir de danser lors du bal des seniors organisé par la mairie du 18e.

Rendez-vous en salle des fêtes de la mairie du 18e jeudi 4 juin de 14h à 17h pour une après-midi placée sous le signe de la bonne humeur.

Au programme :

Un chanteur accompagnera vos pas de danse toute l’après-midi. Entre deux danses, une collation vous attend pour souffler. Une belle occasion de se retrouver et de profiter d’un après-midi festif dans le 18e arrondissement.

Venez nombreux.ses, seul.e.s ou accompagné.e.s, pour partager ce beau moment de joie et de convivialité !

Le 4 juin, la salle des fêtes de la mairie du 18e se transforme en piste de bal pour une après-midi festive et animée, de 14h à 17h.

Le jeudi 04 juin 2026

de 14h00 à 17h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-04T17:00:00+02:00

fin : 2026-06-04T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-04T14:00:00+02:00_2026-06-04T17:00:00+02:00

Mairie du 18e arrondissement 1 place Jules Joffrin 75018 PARIS



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