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Bal des seniors dans le 18e Mairie du 18e arrondissement PARIS

Bal des seniors dans le 18e Mairie du 18e arrondissement PARIS

Bal des seniors dans le 18e Mairie du 18e arrondissement PARIS jeudi 4 juin 2026.

Lieu : Mairie du 18e arrondissement

Adresse : 1 place Jules Joffrin

Ville : 75018 PARIS

Département : Paris

Début : jeudi 4 juin 2026

Fin : jeudi 4 juin 2026

Retrouvez la joie de la fête et le plaisir de danser lors du bal des seniors organisé par la mairie du 18e.

Rendez-vous en salle des fêtes de la mairie du 18e jeudi 4 juin de 14h à 17h pour une après-midi placée sous le signe de la bonne humeur.

Au programme :

Un chanteur accompagnera vos pas de danse toute l’après-midi. Entre deux danses, une collation vous attend pour souffler. Une belle occasion de se retrouver et de profiter d’un après-midi festif dans le 18e arrondissement.

Venez nombreux.ses, seul.e.s ou accompagné.e.s, pour partager ce beau moment de joie et de convivialité !

Le 4 juin, la salle des fêtes de la mairie du 18e se transforme en piste de bal pour une après-midi festive et animée, de 14h à 17h.
Le jeudi 04 juin 2026
de 14h00 à 17h00
gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-04T17:00:00+02:00
fin : 2026-06-04T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-04T14:00:00+02:00_2026-06-04T17:00:00+02:00

Mairie du 18e arrondissement 1 place Jules Joffrin  75018 PARIS


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