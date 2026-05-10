Bal des seniors dans le 18e Mairie du 18e arrondissement PARIS
Bal des seniors dans le 18e Mairie du 18e arrondissement PARIS jeudi 4 juin 2026.
Retrouvez la joie de la fête et le plaisir de danser lors du bal des seniors organisé par la mairie du 18e.
Rendez-vous en salle des fêtes de la mairie du 18e jeudi 4 juin de 14h à 17h pour une après-midi placée sous le signe de la bonne humeur.
Au programme :
Un chanteur accompagnera vos pas de danse toute l’après-midi. Entre deux danses, une collation vous attend pour souffler. Une belle occasion de se retrouver et de profiter d’un après-midi festif dans le 18e arrondissement.
Venez nombreux.ses, seul.e.s ou accompagné.e.s, pour partager ce beau moment de joie et de convivialité !
Le 4 juin, la salle des fêtes de la mairie du 18e se transforme en piste de bal pour une après-midi festive et animée, de 14h à 17h.
Le jeudi 04 juin 2026
de 14h00 à 17h00
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-04T17:00:00+02:00
fin : 2026-06-04T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-04T14:00:00+02:00_2026-06-04T17:00:00+02:00
Mairie du 18e arrondissement 1 place Jules Joffrin 75018 PARIS
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