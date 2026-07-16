Bal des Sorcières, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

Informations pratiques

Bal des Sorcières Vendredi 16 octobre, 20h00 Musée d’Aquitaine Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-16T20:00:00+02:00 – 2026-10-16T23:00:00+02:00

Fin : 2026-10-16T20:00:00+02:00 – 2026-10-16T23:00:00+02:00

Danse | Pratiquer

Rendez-vous au Musée d’Aquitaine pour fêter l’ouverture de l’exposition « Tremblez, tremblez ! Les sorcières sont parmi nous ! ». La figure de la sorcière traverse l’histoire de la danse avec son lot de représentations fantastiques et inattendues. Enfilez vos capes et vos robes les plus effrayantes, et venez découvrir les danses de Sabbat aux côtés des danseurs de l’Opéra.

Le billet donne accès à l’exposition le soir de l’événement. Des éléments de costumes issus des stocks de l’Opéra pourront compléter votre tenue. Une initiation à la danse sera proposée lors d’ateliers organisés au Grand-Théâtre. Plus d’informations à venir sur opera-bordeaux.com

En savoir plus

Musée d’Aquitaine 20 Cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/705165-bal-des-sorcieres »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/danse-pratiquer-bal-des-sorcieres-84391 »}]

Ballet de l’Opéra National de Bordeaux