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Bal et Feu d’Artifice Azay-le-Brûlé

Bal et Feu d’Artifice Azay-le-Brûlé

Bal et Feu d’Artifice Azay-le-Brûlé lundi 13 juillet 2026.

Ville
79400 Azay-le-Brûlé
Département
Deux-Sèvres
Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif

Azay-le-Brûlé

Bal et Feu d’Artifice

Azay-le-Brûlé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 20:00:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Venez profiter d’une soirée festive et conviviale au bord de l’eau.
Dès 20H Buvette et Foodtrucks et Bal
23H Feu d’artifice.   .

Azay-le-Brûlé 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 06 58 75 

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English : Bal et Feu d’Artifice

L’événement Bal et Feu d’Artifice Azay-le-Brûlé a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Haut Val De Sèvre

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