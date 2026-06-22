Azay-le-Brûlé

Bal et Feu d’Artifice

Azay-le-Brûlé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 20:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Venez profiter d’une soirée festive et conviviale au bord de l’eau.

Dès 20H Buvette et Foodtrucks et Bal

23H Feu d’artifice. .

Azay-le-Brûlé 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 06 58 75

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English : Bal et Feu d’Artifice

L’événement Bal et Feu d’Artifice Azay-le-Brûlé a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Haut Val De Sèvre