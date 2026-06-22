Bal et Feu d’Artifice Azay-le-Brûlé
Bal et Feu d’Artifice Azay-le-Brûlé lundi 13 juillet 2026.
Azay-le-Brûlé
Bal et Feu d’Artifice
Azay-le-Brûlé Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 20:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Venez profiter d’une soirée festive et conviviale au bord de l’eau.
Dès 20H Buvette et Foodtrucks et Bal
23H Feu d’artifice. .
Azay-le-Brûlé 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 06 58 75
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English : Bal et Feu d’Artifice
L’événement Bal et Feu d’Artifice Azay-le-Brûlé a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Haut Val De Sèvre
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