Bal extraordinaire La 5e saison à Échiré Échiré
Bal extraordinaire La 5e saison à Échiré Échiré samedi 30 mai 2026.
Échiré
Bal extraordinaire La 5e saison à Échiré
Chemin du Marais Échiré Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Bal populaire dans une guinguette pleine de fantaisie, danses, personnages inattendus et surprises burlesques, le public devient complice d’un tourbillon joyeux, de rencontres en éclats de rire, la fête s’emballe dans un bal pas tout à fait ordinaire… mais résolument inoubliable.
Tout public .
Chemin du Marais Échiré 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Bal extraordinaire La 5e saison à Échiré
L’événement Bal extraordinaire La 5e saison à Échiré Échiré a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Niort Marais Poitevin
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