Échiré

Spectacle de cirque théâtre musique La 5e Saison à Échiré

Chemin du Marais Échiré Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

De la mort qui tue embarque le public dans une épopée vertigineuse où acrobaties, frissons et humour célèbrent l’urgence du vivant. À bout de bras, au bord du vide, ce gang au cœur tendre défie la faucheuse avec panache. Puisque la mort nous talonne, autant rire, chanter et vibrer tant qu’il est temps ! Un spectacle explosif et jubilatoire qui fait battre le cœur… et la vie.

50 MIN TOUT PUBLIC .

Chemin du Marais Échiré 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Spectacle de cirque théâtre musique La 5e Saison à Échiré

L’événement Spectacle de cirque théâtre musique La 5e Saison à Échiré Échiré a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Niort Marais Poitevin