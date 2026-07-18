Informations pratiques

Chartres

Bal Folk

3 Boulevard du Maréchal Foch Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-13 17:00:00

fin : 2026-09-13 22:00:00

Date(s) :

2026-09-13

La Villa Fulbert vous invite à célébrer les derniers rayons de l’été dans l’ambiance chaleureuse et décontractée d’un bal folk, délicieusement mené par le trio Bastet.

Bastet est un groupe de musique à danser qui puise son inspiration dans les répertoires de musiques traditionnelles et de bal folk, à la croisée de leurs chemins, rencontres, coups de cœur et créations originales, en France et en Italie. Manon Letort clarinette & clarinette basse, Paul Poupinet violoncelle, Niccolò Bellandi percussions. Le bal sera prolongé par un repas participatif (auberge espagnole) chacun amène un plat et une boisson. 15 .

3 Boulevard du Maréchal Foch Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 95 34 50 76 villa.fulbert@laposte.net

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English :

Villa Fulbert invites you to celebrate the last rays of summer in the warm and relaxed atmosphere of a folk dance, delightfully led by the Bastet trio.

L’événement Bal Folk Chartres a été mis à jour le 2026-07-31 par OT CHARTRES