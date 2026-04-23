Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Bal folk Châtelais Les Halles de Châtelais Segré-en-Anjou Bleu

Bal folk Châtelais Les Halles de Châtelais Segré-en-Anjou Bleu samedi 18 juillet 2026.

Lieu : Les Halles de Châtelais

Adresse : 1 Place de l'Église

Ville : 49500 Segré-en-Anjou Bleu

Département : Maine-et-Loire

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Segré-en-Anjou Bleu

Bal folk Châtelais

Les Halles de Châtelais 1 Place de l’Église Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Bal folk proposé aux Halles de Châtelais, le samedi 18 juillet 2026 à partir de 20h.
Amoureux·ses des danses traditionnelles, des musiques entraînantes et des soirées conviviales, ce rendez-vous est pour vous !
Les Halles de Châtelais s’animent au rythme du violon, de l’accordéon et autres instruments pour un bal folk endiablé.
Au programme Musiques traditionnelles et danses de Bretagne, et d’Anjou et d’ailleurs
Ambiance chaleureuse et intergénérationnelle.
Prix libre   .

Les Halles de Châtelais 1 Place de l’Église Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 26 40 22 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Folk ball at Les Halles de Châtelais, Saturday, July 18, 2026 from 8pm.

L’événement Bal folk Châtelais Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme Anjou bleu

À voir aussi à Segré-en-Anjou Bleu (Maine-et-Loire)