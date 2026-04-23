Bal folk Châtelais Les Halles de Châtelais Segré-en-Anjou Bleu

Segré-en-Anjou Bleu

Bal folk Châtelais

Les Halles de Châtelais 1 Place de l’Église Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 20:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Bal folk proposé aux Halles de Châtelais, le samedi 18 juillet 2026 à partir de 20h.

Amoureux·ses des danses traditionnelles, des musiques entraînantes et des soirées conviviales, ce rendez-vous est pour vous !

Les Halles de Châtelais s’animent au rythme du violon, de l’accordéon et autres instruments pour un bal folk endiablé.

Au programme Musiques traditionnelles et danses de Bretagne, et d’Anjou et d’ailleurs

Ambiance chaleureuse et intergénérationnelle.

Prix libre .

Les Halles de Châtelais 1 Place de l’Église Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 26 40 22

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English :

Folk ball at Les Halles de Châtelais, Saturday, July 18, 2026 from 8pm.

L’événement Bal folk Châtelais Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme Anjou bleu