Segré-en-Anjou Bleu

Les P’tites Pépites Une chevauchée gourmande Aviré

Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 19:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Dans le cadre des P’tites Pépites organisées par l’Office de Tourisme de l’Anjou bleu, Balade gourmande en attelage avec les Attelages de la Jarretière, à Aviré.

Faîtes le plein de nature avec cette promenade gourmande en attelage dans le bocage de l’Anjou bleu. Laissez-vous guider par Jean Gastineau, meneur expérimenté, qui vous livrera tous les secrets de l’attelage et de ses impressionnants chevaux de trait. Une randonnée gourmande à savourer !

Utile à savoir Prévoir vêtements adaptés aux conditions météorologiques

Jeudi 16 juillet à 19h

Durée 1h15

12€ adulte 6€ enfants (de 6 à 12 ans)

Réservation obligatoire (attention jauge limitée). .

Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com

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English :

As part of the P’tites Pépites program organized by the Anjou Bleu Tourist Office, a gourmet carriage ride with the Attelages de la Jarretière, in Aviré.

L’événement Les P’tites Pépites Une chevauchée gourmande Aviré Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme Anjou bleu