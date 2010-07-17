Les P’tites Pépites Secrets de pierres et d’histoires Le Bourg d’Iré Place de l’Eglise Segré-en-Anjou Bleu vendredi 17 juillet 2026.

Segré-en-Anjou Bleu

Les P’tites Pépites Secrets de pierres et d’histoires Le Bourg d’Iré

Place de l’Eglise Le Bourg d’Iré Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 10:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Dans le cadre des P’tites Pépites organisées par l’Office de Tourisme de l’Anjou bleu, Visite guidée du village du Bourg d’iré.

Découvrez ce charmant village du Bourg d’Iré tout proche de Segré, dont la riche histoire est intimement liée à celle du Comte Alfred de Falloux, promoteur du développement agricole dans cette région rurale et ministre de l’Instruction publique et des cultes en 1848. La visite commentée livrera l’histoire de l’église du XIème siècle avec son clocher octogonal en pierre,

du lavoir et du château Alfred de Falloux , agrémentée des secrets et anecdotes sur le patrimoine et la vie du village.

Le vendredi 17 juillet à 10h

Durée 1h30

Gratuit

Réservation obligatoire (attention jauge limitée) .

Place de l’Eglise Le Bourg d’Iré Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83

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English :

As part of the P’tites P%E9pites events organized by the Anjou Bleu Tourist Office, a guided tour of the village of Bourg d’Iré.

L’événement Les P’tites Pépites Secrets de pierres et d’histoires Le Bourg d’Iré Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme Anjou bleu