Orbey

Bal folk

1 place des écoles Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-18 20:00:00

fin : 2026-04-18 23:59:00

Date(s) :

2026-04-18

Bal avec en première partie le groupe Les Welch’s et en deuxième partie Neverland. Soirée au profit de l’agroécologie au Togo. Buvette et petite restauration bio.

Venez participer au bal folk au profit de l’association Indigo, pour les danseurs de 7 à 77 ans.

La première partie est animée par le groupe folk Les Welch’s.

La deuxième partie dansante est sur des airs de pop-rock avec le jeune groupe Neverland. Compositions et reprises rock new wave des années 80-90 à nos jours. Un trio généreux, qui donne envie de danser.

Une parenthèse de partage, de joie et de défoulement, et menthe à l’eau à Gogo !

Pour les gourmands de la petite restauration bio et une buvette. .

1 place des écoles Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 6 15 59 59 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ball with opening act Les Welch’s and second act Neverland. Evening in aid of agroecology in Togo. Refreshment bar and organic snacks.

L’événement Bal folk Orbey a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg