Bal Folk – Orchestre Blague à Part MJC Les Hauts de Belleville PARIS

La MJC Les Hauts de Belleville

Dimanche 19 avril – ouverture des portes 15h, durée du bal environ 2h.

Gratuit sur réservation (nombre de places limité).

43 rue du Borrégo, Paris 20ème

Métros St-Fargeau (ligne 3bis), Télégraphe (ligne 11)

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Musique Ensemble 20e est une école associative de musique dans le 20e arrondissement depuis 26 ans.

L’association propose des cours d’instruments et des ateliers d’orchestre pour enfants, adolescents et adultes et compte plus de 500 élèves.

Musique Ensemble encourage la pratique collective très tôt dans le parcours des élèves et organise de nombreux concerts et événements festifs dans l’arrondissement.

Une vingtaine de musiciens amateurs dirigés par Sylvie Frechou, vont vous faire danser tout l’après-midi avec un répertoire joyeux et traditionnel. Venez passer un moment en famille, que vous soyez habitués aux bals ou néophyte dans le domaine. Chaque danse sera brièvement expliquée au public pour que tout le monde puisse participer (maître à danser : Julien Wieser).

Le dimanche 19 avril 2026

de 15h00 à 18h00

gratuit

Accès possible sur place sans réservation dans la limite des places disponibles (jauge limitée).

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-19T18:00:00+02:00

fin : 2026-04-19T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-19T15:00:00+02:00_2026-04-19T18:00:00+02:00

MJC Les Hauts de Belleville 43 rue du Borrégo 75020 PARIS

+33641859715 musique.ensemble20@gmail.com https://www.facebook.com/MusiqueEnsemble20e?locale=fr_FR https://www.facebook.com/MusiqueEnsemble20e?locale=fr_FR



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