Bal folk MPT du Petit Charran Valence
samedi 19 septembre 2026 · MPT du Petit Charran · Valence
Informations pratiques
Valence
Bal folk
MPT du Petit Charran 30 rue Henri Dunant Valence Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:30:00
fin : 2026-09-19 22:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Kochava, c’est une clarinette et un accordéon diatonique au service d’un répertoire vagabond, entre Balkans et Moyen-Orient.
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MPT du Petit Charran 30 rue Henri Dunant Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 80 74 15 saintlary26@free.fr
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English :
Kochava features a clarinet and a diatonic accordion, performing a diverse repertoire that spans the Balkans and the Middle East.
L’événement Bal folk Valence a été mis à jour le 2026-08-28 par Valence Romans Tourisme
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