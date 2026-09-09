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AGENDA · Valence

Bal folk MPT du Petit Charran Valence

samedi 19 septembre 2026 · MPT du Petit Charran · Valence

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
MPT du Petit Charran
Adresse
30 rue Henri Dunant
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif
10 10 10

Valence

Bal folk

MPT du Petit Charran 30 rue Henri Dunant Valence Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:30:00
fin : 2026-09-19 22:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Kochava, c’est une clarinette et un accordéon diatonique au service d’un répertoire vagabond, entre Balkans et Moyen-Orient.
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MPT du Petit Charran 30 rue Henri Dunant Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 80 74 15  saintlary26@free.fr

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English :

Kochava features a clarinet and a diatonic accordion, performing a diverse repertoire that spans the Balkans and the Middle East.

L’événement Bal folk Valence a été mis à jour le 2026-08-28 par Valence Romans Tourisme

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