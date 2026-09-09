Bal folk MPT du Petit Charran Valence

Informations pratiques

Valence

Bal folk

MPT du Petit Charran 30 rue Henri Dunant Valence Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 19:30:00

fin : 2026-09-19 22:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Kochava, c’est une clarinette et un accordéon diatonique au service d’un répertoire vagabond, entre Balkans et Moyen-Orient.

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MPT du Petit Charran 30 rue Henri Dunant Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 80 74 15 saintlary26@free.fr

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English :

Kochava features a clarinet and a diatonic accordion, performing a diverse repertoire that spans the Balkans and the Middle East.

L’événement Bal folk Valence a été mis à jour le 2026-08-28 par Valence Romans Tourisme