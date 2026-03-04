Bal Forro Brasil, Salle des Fêtes de Fives, Lille

Bal Forro Brasil Samedi 14 mars, 19h30 Salle des Fêtes de Fives Nord

Au programme de cette soirée :

– Initiation et démo de Quadrilha, danse populaire et festive où les danseurs enchaînent les figures dans une énergie communicative

– Cacau & A Volante puise son énergie dans les racines populaires du Nordeste. Rythme entraînant, accordéon vibrant, le forró résonne et invite à rejoindre la piste dans l’esprit des bals brésiliens

– Forró Magnético de Carlos Valverde propose une expérience immersive où musique et danse créent une interaction avec le public.

Infos pratiques

– De 19h30 à minuit

– Petite restauration et buvette sur place.

– Métro Fives.

Salle des Fêtes de Fives 91 rue de Lannoy, 59800 lille Lille 59370 Fives Nord Hauts-de-France 0320331126 https://www.facebook.com/salledesfetesfives;https://www.facebook.com/balsafives/ La Salle des fêtes de Fives est une salle de spectacle construite en 1928 dans le quartier de Lille-Fives. Elle a été inscrite au titre des monuments historiques en avril 2000.

Ce site est desservi par la station de métro Fives.

Au début des années 1920, la municipalité de Lille fait l’acquisition d’une propriété appartenant à la famille Barrois dans le quartier de Fives. Elle comprend un petit château et un parc sur lequel. Dans une délibération du 29 avril 1925, le conseil municipal décide d’implanter une salle des fêtes. L’édifice est inauguré le 14 juillet 1926 par le maire de Lille, Roger Salengro.

Désaffectée en 1997 pour des raisons de sécurité, elle est totalement réhabilitée entre 2002 et 2003 par la Ville de Lille, dans le cadre de la préparation des évènements de Lille 2004 (capitale européenne de la culture). Gérée par la direction générale de la Culture de la ville, la salle rénovée accueille désormais de nombreux événements, bals mais aussi représentations théâtrales, festivals de musique, de danse, expositions..

Le Bal à Fives donne carte blanche à la Compagnie Biscoitinho pour une soirée Forró Brasil.

