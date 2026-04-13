L’hôtel de ville, un projet d’envergure, Hôtel de Ville Lille, Lille

L’hôtel de ville, un projet d’envergure Jeudi 16 avril, 16h00 Hôtel de Ville Lille Nord

Gratuit, sur réservation à partir du 2 mars

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T16:00:00+02:00 – 2026-04-16T17:15:00+02:00

Fin : 2026-04-16T16:00:00+02:00 – 2026-04-16T17:15:00+02:00

Dans les années 1920, l’hôtel de ville est pensé comme la première pierre d’un ambitieux programme mêlant habitat, établissements scolaires et publics, espaces verts et de circulation. Conçu par Émile Dubuisson, il est alors d’une grande modernité et grandiose par ses dimensions, son plan ingénieux et le travail effectué sur le décor. À l’issue de la visite, des documents d’archives relatant sa construction seront présentés.

Hôtel de Ville Lille Mairie de Lille Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/printemps26 »}]

Cette visite guidée vous guidera dans l’hôtel de ville de Lille, architecture moderne et ingénieuse conçue dans les années 1920-1930.

© Daniel Rapaich – Dicom Ville de Lille