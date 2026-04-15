Les petits labos du Musée « Les fossiles » / à la Pouponnière, La Pouponnière, Lille
Les petits labos du Musée « Les fossiles » / à la Pouponnière, La Pouponnière, Lille jeudi 16 avril 2026.
Les petits labos du Musée « Les fossiles » / à la Pouponnière Jeudi 16 avril, 15h00 La Pouponnière Nord
Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-16T15:00:00+02:00 – 2026-04-16T16:30:00+02:00
Fin : 2026-04-16T15:00:00+02:00 – 2026-04-16T16:30:00+02:00
Glisse-toi dans la peau d’un.e paléontologue pendant quelques heures et découvre les secrets et les étapes de la fossilisation ! Crée ensuite ton propre moulage de fossile !
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Les petits labos du Musée / Les fossiles
Jeudi 16 avril, de 15h à 16h30
Atelier duo Adulte / Enfant de 7 ans à 12 ans
La Pouponnière 86 rue des Meuniers 59 000 Lille Lille 59046 Wazemmes Nord Hauts-de-France https://www.lille.fr/Nos-equipements/La-Pouponniere [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/les-petits-labos-du-musee-les-fossiles?_gl=1*1j0xxl9*_gcl_au*MTA3MjM0Nzk2OS4xNzY5NzY0NDM0LjE1MzE3NDQzMTcuMTc3MzA0NzQ2My4xNzczMDQ3NDYz*_ga*MTI1NjM5NzY5LjE3NTEyNzIxOTY.*_ga_39H9VBFX7G*czE3NzMwNjAwMjQkbzIzJGcxJHQxNzczMDYxNDA3JGo0OSRsMCRoMTA3MDQwMzUzNQ.. »}] Au programme de ce nouveau lieu de gestion transitoire, des artistes en résidence, des ateliers pour les familles, des expositions dont le terreau de recherche et de réflexion est le territoire sur lequel s’inscrit la Pouponnière.
Venez participer à la création d’un nouvel espace de pratique et d’échange, et découvrir ce laboratoire entre art et territoire à Lille. Gratuit
Atelier à la Pouponnière
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