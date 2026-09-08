Bal musette au kiosque Montsouris Parc Montsouris Paris

Informations pratiques

Bal musette sous le kiosque au milieu du parc Montsouris.

Les Bals des Canailles sont des bals populaires pour tous dans l’esprit des bals musette et des guinguettes.

De 15h00 à 18h00 au Kiosque du Parc Montsouris (Métro Cité Universitaire)

Les danses pratiquées sont les danses de bal musette, elles sont toutes très simples et à la portée de chacun. Julie la Môme, Pierrôt la Gambille et tous les participants pourront vous initier si vous ne les connaissez pas déjà.

Vous danserez au son des musiques sélectionnées par Pierrôt la Gambille, des musiques à danser et des chansons réalistes en Français. Vous pourrez danser valse, paso, tango, foxtrot, java, marche, boston, et aussi polka, chacha, scottishe, boléro, etc…

Entrée libre pour tous.

Le programme et les détails c’est ici : https://paribal.fr/bals-des-canailles-en-kiosques-2026/

Le Bal des Canailles est un bal musette pour tous.

Venez pratiquer ces danses à deux accessibles à tous.

Le vendredi 11 septembre 2026

de 15h00 à 18h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-11T18:00:00+02:00

fin : 2026-09-11T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-11T15:00:00+02:00_2026-09-11T18:00:00+02:00

Parc Montsouris 2, rue Gazan 75014 Paris

https://paribal.fr/bals-des-canailles-en-kiosques-2026/ +33615778935 contact@coindesdanseurs.fr https://www.facebook.com/paribal.danse https://www.facebook.com/paribal.danse



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