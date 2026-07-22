Informations pratiques

Le Barcarès

BAL MUSETTE

Quai des Chalutiers Le Barcarès Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 20:30:00

fin : 2026-08-23 23:30:00

Date(s) :

2026-08-23

Le port s’enflamme avec le bal musette du groupe de Cedric Bergougnioux ! Accordéon, bonne humeur et piste endiablée au programme… On vous attend pour guincher !

.

Quai des Chalutiers Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 16 56 tourisme@lebarcares.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The harbor is buzzing with the bal musette music from Cedric Bergougnioux’s band! Accordion music, good vibes, and a wild dance floor are on the agenda… We’re waiting for you to come dance!

L’événement BAL MUSETTE Le Barcarès a été mis à jour le 2026-07-17 par OT DE PORT BARCARES