BAL MUSETTE Le Barcarès
dimanche 23 août 2026 · Le Barcarès
Informations pratiques
Le Barcarès
BAL MUSETTE
Quai des Chalutiers Le Barcarès Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 20:30:00
fin : 2026-08-23 23:30:00
Date(s) :
2026-08-23
Le port s’enflamme avec le bal musette du groupe de Cedric Bergougnioux ! Accordéon, bonne humeur et piste endiablée au programme… On vous attend pour guincher !
.
Quai des Chalutiers Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 16 56 tourisme@lebarcares.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The harbor is buzzing with the bal musette music from Cedric Bergougnioux’s band! Accordion music, good vibes, and a wild dance floor are on the agenda… We’re waiting for you to come dance!
L’événement BAL MUSETTE Le Barcarès a été mis à jour le 2026-07-17 par OT DE PORT BARCARES
À voir aussi à Le Barcarès (Pyrénées-Orientales)
- CONCERT POP ROCK Le Barcarès 22 juillet 2026
- SAX ON THE BEACH Le Barcarès 23 juillet 2026
- DJ DYLAN ANNEES 80 Le Barcarès 23 juillet 2026
- DJ ANGELO Le Barcarès 24 juillet 2026
- BAL MUSETTE Le Barcarès 26 juillet 2026