GRAND ORCHESTRE LSP Le Barcarès
dimanche 16 août 2026 · Le Barcarès
Informations pratiques
Le Barcarès
GRAND ORCHESTRE LSP
Place de la République Le Barcarès Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 21:30:00
fin : 2026-08-16 23:30:00
Date(s) :
2026-08-16
Venez profiter d’une soirée musicale exceptionnelle avec le Grand Orchestre sur la Place de la République ! Au programme un répertoire varié mêlant les plus grands succès d’hier et d’aujourd’hui, interprétés par des musiciens et chanteurs de talent. Dans une ambiance festive et conviviale, laissez-vous emporter par la musique et profitez d’un moment de partage en famille ou entre amis.
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Place de la République Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 16 56
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English :
Come enjoy an exceptional evening of music with the Grand Orchestre at Place de la République! On the program: a varied repertoire blending the greatest hits of yesterday and today, performed by talented musicians and singers. In a festive and friendly atmosphere, let yourself be swept away by the music and enjoy a special moment with family or friends.
L’événement GRAND ORCHESTRE LSP Le Barcarès a été mis à jour le 2026-07-17 par OT DE PORT BARCARES
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