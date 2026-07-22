Informations pratiques

Le Barcarès

PLACE AUX GROUPES

Le Barcarès Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 21:00:00

fin : 2026-08-19 23:30:00

Date(s) :

2026-08-19

Retrouvez le groupe Les Daronnes à la Place du Tertre pour une soirée musicale conviviale. Avec leur énergie communicative et leur répertoire entraînant, elles vous promettent un moment festif à partager en famille ou entre amis.

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Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 16 56

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English :

Join the band Les Daronnes at Place du Tertre for a fun-filled evening of music. With their infectious energy and lively repertoire, they promise a festive experience to enjoy with family or friends.

L’événement PLACE AUX GROUPES Le Barcarès a été mis à jour le 2026-07-17 par OT DE PORT BARCARES