PLACE AUX GROUPES Le Barcarès
mercredi 19 août 2026 · Le Barcarès
Informations pratiques
Le Barcarès
PLACE AUX GROUPES
Le Barcarès Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 21:00:00
fin : 2026-08-19 23:30:00
Date(s) :
2026-08-19
Retrouvez le groupe Les Daronnes à la Place du Tertre pour une soirée musicale conviviale. Avec leur énergie communicative et leur répertoire entraînant, elles vous promettent un moment festif à partager en famille ou entre amis.
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Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 16 56
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English :
Join the band Les Daronnes at Place du Tertre for a fun-filled evening of music. With their infectious energy and lively repertoire, they promise a festive experience to enjoy with family or friends.
L’événement PLACE AUX GROUPES Le Barcarès a été mis à jour le 2026-07-17 par OT DE PORT BARCARES
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