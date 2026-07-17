DREAM GIRL CABARET Le Barcarès
mardi 18 août 2026 · Le Barcarès
Informations pratiques
Le Barcarès
DREAM GIRL CABARET
2 Rue Pierre Racine Le Barcarès Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 21:30:00
fin : 2026-08-18 23:30:00
Date(s) :
2026-08-18
Laissez-vous emporter par l’univers glamour de Dream Girl, un spectacle cabaret haut en couleur mêlant danse, chant, costumes scintillants et mises en scène élégantes. Entre plumes, strass et chorégraphies envoûtantes, vivez une soirée festive et pleine de magie, où le raffinement et le divertissement sont au rendez-vous.
Organisé par l’ASLIC.
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2 Rue Pierre Racine Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 16 56
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English :
Let yourself be swept away by the glamorous world of Dream Girl, a colorful cabaret show blending dance, song, sparkling costumes, and elegant staging. Amid feathers, rhinestones, and mesmerizing choreography, enjoy a festive evening full of magic, where sophistication and entertainment await.
Organized by ASLIC.
L’événement DREAM GIRL CABARET Le Barcarès a été mis à jour le 2026-07-17 par OT DE PORT BARCARES
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