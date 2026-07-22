Informations pratiques

Le Barcarès

BAL MUSETTE

Quai des Chalutiers Le Barcarès Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 20:30:00

fin : 2026-08-30 23:30:00

Date(s) :

2026-08-30

Le port s’enflamme avec le bal musette du groupe de Bruno Masnou ! Accordéon, bonne humeur et piste endiablée au programme… On vous attend pour guincher !

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Quai des Chalutiers Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 16 56 tourisme@lebarcares.fr

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English :

The port is set ablaze with the bal musette performed by Bruno Masnou’s band! Accordion, good humor and a wild dance floor? We look forward to seeing you there!

L’événement BAL MUSETTE Le Barcarès a été mis à jour le 2026-07-17 par OT DE PORT BARCARES