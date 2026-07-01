Bal National et Sardinade Place de la Libération Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Bal National et Sardinade

Lundi 13 juillet 2026 de 18h à 1h. Place de la Libération Luynes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 18:00:00

fin : 2026-07-13 01:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Le Comité des Fêtes Festi’Luynes vous invite à sa 2e Sardinade Guinguette. Sardines grillées, ambiance provençale, concert et soirée dansante jusqu’à 1h.

À l’occasion de la Fête Nationale, le Comité des Fêtes Festi’Luynes vous donne rendez-vous le lundi 13 juillet 2026 à partir de 18h sur la Place de la Libération à Luynes pour sa 2e Sardinade Guinguette.



Venez partager une soirée conviviale aux couleurs de la Provence autour de délicieuses sardines grillées, dans une ambiance chaleureuse et festive. La place du village se transformera en véritable guinguette avec tables, illuminations et esprit de fête populaire.



La soirée sera animée par le groupe Languedoc’n’Roll, qui vous fera danser sur un répertoire festif et entraînant. Le concert sera suivi d’une grande soirée dansante qui se prolongera jusqu’à 1h du matin.



Buvette et restauration sur place.



Une belle occasion de célébrer l’été, de se retrouver en famille ou entre amis et de profiter d’une soirée festive au cœur de Luynes. .

Place de la Libération Luynes Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 51 61 86 98 festiluynes@gmail.com

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English :

The Festi’Luynes Festival Committee invites you to its 2nd Sardinade Guinguette. Grilled sardines, a Provençal atmosphere, a concert, and dancing until 1 a.m.

L’événement Bal National et Sardinade Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme d’Aix en Provence