Pause ré-créative à l’aquarelle au Jardin des Peintres Le jardin des peintres Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Pause ré-créative à l’aquarelle au Jardin des Peintres

Mardi 7 juillet 2026 de 17h à 18h30 et de 18h45 à 20h15.

Jeudi 16 juillet 2026 de 10h30 à 12h30.

Mardi 28 juillet 2026 de 17h à 18h30 et de 18h45 à 20h15. Le jardin des peintres 49 avenue Paul Cezanne Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-16 2026-07-28

Découvrez l’aquarelle autrement dans un lieu discret et préservé d’Aix-en-Provence. Une parenthèse créative accessible à tous, avec vue sur la Sainte-Victoire et à quelques minutes de l’atelier de Cezanne.

Une initiation sensible à l’aquarelle pour explorer les couleurs, le geste et le regard. Offrez-vous une parenthèse créative dans un lieu préservé d’Aix-en-Provence.



Accessible aux débutants comme aux curieux plus expérimentés, cet atelier vous invite à découvrir l’aquarelle à travers une approche libre et décomplexée. Ici, il ne s’agit pas de rechercher la perfection ou de produire une œuvre réaliste, mais plutôt d’oser se lancer, observer autrement et prendre plaisir à créer.

Niché au cœur d’un quartier résidentiel, à quelques minutes à pied seulement de l’atelier de Cezanne, le Jardin des Peintres est un lieu discret que l’on découvre souvent par hasard. Préservé malgré les constructions qui l’entourent, il offre un espace de respiration inattendu ainsi qu’un aperçu de la montagne Sainte-Victoire qui inspira tant le peintre aixois.

À travers des exercices simples autour de l’eau, des couleurs et du geste, nous explorerons ensemble les bases de l’aquarelle tout en développant notre regard sur ce paysage ordinaire et pourtant précieux. Les surprises, les accidents et les variations font partie intégrante du processus créatif et deviennent autant d’occasions d’expérimenter et de se laisser surprendre.



Cet atelier est aussi une invitation à ralentir, à profiter pleinement du lieu qui nous accueille et à s’accorder un temps pour soi dans un cadre inspirant.

Matériel fourni. Aucun niveau en dessin ou en peinture n’est nécessaire.



À prévoir

• Une tenue adaptée à une activité en extérieur et à la peinture

• Une gourde d’eau

• Une protection solaire (chapeau, casquette et/ou crème solaire selon la saison)

• Un petit coussin ou un siège pliant pour plus de confort, selon vos préférences



Tout le matériel d’art est fourni. Atelier sur réservation, nombre de places limité.



À propos de Marine

Designer d’intérieur, artiste plasticienne et fondatrice d’Oustaou Parma, Marine Alary développe une pratique artistique inspirée par la Provence, le quotidien et l’observation du vivant. À travers ses ateliers, elle accompagne chacun à retrouver le plaisir simple de créer, sans pression de résultat, dans un esprit d’expérimentation, de partage et de bienveillance. .

Le jardin des peintres 49 avenue Paul Cezanne Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur oustaouparma@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover watercolor painting in a whole new way in a quiet, unspoiled spot in Aix-en-Provence. A creative retreat open to everyone, with a view of Sainte-Victoire and just a few minutes from Cézanne’s studio.

L’événement Pause ré-créative à l’aquarelle au Jardin des Peintres Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme d’Aix en Provence