Les Mardis de l’Atelier Château de la Gaude Aix-en-Provence mardi 7 juillet 2026.

Aix-en-Provence

Les Mardis de l’Atelier

Du 07/07 au 25/08/2026 le mardi à partir de 18h30. Château de la Gaude 3959 route des Pinchinats Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-07 18:30:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-07-07

Une fois n’est pas coutume, le Château de la Gaude lance ses afterworks de l’été.

Tous les mardis de juillet et d’août, à partir de 18h30, retrouvons-nous au sein des agréables Jardins de l’Orangerie pour des soirées conviviales autour de tapas, pizzas et de savoureux cocktails signatures imaginés chaque semaine avec un partenaire différent.



Au programme

07/07 — Vodka Solignac

14/07 — Armagnac Armin

21/07 — Liqueur Italicus

28/07 — Gin Monkey 47

04/08 — Tequila Código

11/08 — Liqueur Italicus

18/08 — Lillet & Perrier-Jouët

25/08 — Cognac Martell .

Château de la Gaude 3959 route des Pinchinats Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 84 93 09 30 contact@chateaudelagaude.com

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English :

Just this once, the Château de la Gaude is kicking off its summer after-work events.

L’événement Les Mardis de l’Atelier Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme d’Aix en Provence