Bal Pop’ spécial Maghreb & Monde Arabe !! Le Centquatre-104 Paris Dimanche 19 avril, 15h00 Entrée Libre

RDV ce dimanche au CENTQUATRE pour un BAL POP’ spécial MAGHREB & MONDE ARABE !!

RDV ce dimanche au CENTQUATRE pour un BAL POP’ spécial MAGHREB & MONDE ARABE !! ✨

Concocté par la team du BAL TROPICAL DE PANAME & HABIBI LOVE venez nombreux ce DIMANCHE 19 AVRIL pour un voyage de l’Algérie jusqu’au Liban et de la Tunisie jusqu’à Syrie avec live et Dj set pour vos transporter entre le désert et la mer Méditerranée entre classiques, compos et découvertes du traditionnel à l’électro pour une belle soirée de mélange et partage pour toutes générations et origines !

★ ★ ★ ★ ★ BAL POP’ ★ ★ ★ ★ ★

SPECIAL MAGHREB & MONDE ARABE

#maghreb #arabe #oriental #méditerranée

⌖⌖⌖⌖ ARTISTES ⌖⌖⌖⌖

⌖ Live Band ⌖

BAB EL WEST

(Chaabi/Raï/Maghreb fusion)

⌖ Warm up & After-show ⌖

DJ CUCURUCHO

(Oriental vibes)

DIM. 19 AVRIL

15H-18H30

ENTREE LIBRE

LE CENTQUATRE

5 Rue Curial, 75019 Paris

Ⓜ️ Riquet (ligne 7) | Gare Rosa Parks (RER E)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-19T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-19T18:30:00.000+02:00

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https://shotgun.live/events/bal-pop-du-centquatre-avril-26

Le Centquatre-104 5 rue Curial 75019 PARIS Quartier de la Villette Paris 75019 Paris



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