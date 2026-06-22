Bal pop Domaine de Volkrange Thionville

Informations pratiques

Thionville

Bal pop

Domaine de Volkrange Boucle de la Ferme Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Traditionnel Bal Pop organisé par le Centre Saint-Michel de Volkrange animé par le groupe Cosmic Clic.

Restauration sur place.Tout public

0 .

Domaine de Volkrange Boucle de la Ferme Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 34 29 13 contact@centresaintmichel.fr

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English :

Traditional Bal Pop organized by the Centre Saint-Michel in Volkrange, featuring the band Cosmic Clic.

Food available on site.

L’événement Bal pop Thionville a été mis à jour le 2026-06-22 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME