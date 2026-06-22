UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Thionville

Bal pop Domaine de Volkrange Thionville

vendredi 3 juillet 2026 · Domaine de Volkrange · Thionville

Bal pop Domaine de Volkrange Thionville

Informations pratiques

Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Domaine de Volkrange
Adresse
Boucle de la Ferme
Ville
57100 Thionville
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Thionville

Bal pop

Domaine de Volkrange Boucle de la Ferme Thionville Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

Traditionnel Bal Pop organisé par le Centre Saint-Michel de Volkrange animé par le groupe Cosmic Clic.
Restauration sur place.Tout public
0  .

Domaine de Volkrange Boucle de la Ferme Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 34 29 13  contact@centresaintmichel.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Traditional Bal Pop organized by the Centre Saint-Michel in Volkrange, featuring the band Cosmic Clic.
Food available on site.

L’événement Bal pop Thionville a été mis à jour le 2026-06-22 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME

À voir aussi à Thionville (Moselle)