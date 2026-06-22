Bal pop Domaine de Volkrange Thionville
vendredi 3 juillet 2026 · Domaine de Volkrange · Thionville
Informations pratiques
Thionville
Bal pop
Domaine de Volkrange Boucle de la Ferme Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Traditionnel Bal Pop organisé par le Centre Saint-Michel de Volkrange animé par le groupe Cosmic Clic.
Restauration sur place.Tout public
0 .
Domaine de Volkrange Boucle de la Ferme Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 34 29 13 contact@centresaintmichel.fr
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English :
Traditional Bal Pop organized by the Centre Saint-Michel in Volkrange, featuring the band Cosmic Clic.
Food available on site.
L’événement Bal pop Thionville a été mis à jour le 2026-06-22 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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