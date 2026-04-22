Thionville

Canards en fête

Pont des alliés Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-11 17:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Canards en Fête est bien plus qu’une simple course ! C’est un événement familial et festif qui rassemble toute la région autour d’une cause solidaire. Chaque participant adopte un canard numéroté, puis assiste à la grande descente sur la Moselle. Les premiers canards qui franchissent la ligne d’arrivée remportent des prix exceptionnels !

Entre amis ou en famille, profitez d’une journée complète sur nos berges ! Des stands de restauration, zone de jeux géants… Et bien plus encore ! Un événement convivial où bonne humeur et solidarité se retrouvent dans une ambiance festive et intergénérationnelle.Tout public

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Pont des alliés Thionville 57100 Moselle Grand Est contact@canardsenfete.fr

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English :

Ducks en Fête is much more than just a race! It’s a festive family event that brings the whole region together for a cause of solidarity. Each participant adopts a numbered duck, and then watches the great descent down the Moselle. The first ducks to cross the finish line win great prizes!

With friends or family, enjoy a full day on our banks! Food stalls, giant games area… And much more! A friendly event where good humor and solidarity come together in a festive, intergenerational atmosphere.

L’événement Canards en fête Thionville a été mis à jour le 2026-05-15 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME