Thionville

Little films Festival

63 boulevard Foch Thionville Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-01

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-01

A l’intention des tout petits, à partir du 1er juillet, la Scala participe au Little Films Festivals (8 programmes courts dont 2 avant-première).Enfants

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63 boulevard Foch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 25 34 cinema.scala@mairie-thionville.fr

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English :

For the little ones, starting July 1, La Scala will be participating in the Little Films Festival (8 short film programs, including 2 previews).

L’événement Little films Festival Thionville a été mis à jour le 2026-06-22 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME