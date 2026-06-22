Little films Festival Thionville
Little films Festival Thionville mercredi 1 juillet 2026.
Thionville
Little films Festival
63 boulevard Foch Thionville Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-01
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-07-01
A l’intention des tout petits, à partir du 1er juillet, la Scala participe au Little Films Festivals (8 programmes courts dont 2 avant-première).Enfants
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63 boulevard Foch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 25 34 cinema.scala@mairie-thionville.fr
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English :
For the little ones, starting July 1, La Scala will be participating in the Little Films Festival (8 short film programs, including 2 previews).
L’événement Little films Festival Thionville a été mis à jour le 2026-06-22 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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