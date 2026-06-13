Quend

Bal populaire avec Delphine Lemoine

Quend Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 20:30:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Accordéoniste de talent depuis son plus jeune âge.

Accordéoniste de talent depuis son plus jeune âge. .

Quend 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 21 20

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English :

A talented accordionist from a very young age.

L’événement Bal populaire avec Delphine Lemoine Quend a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre