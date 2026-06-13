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Spectacle So Chic Quend

Spectacle So Chic Quend samedi 18 juillet 2026.

Ville : 80120 Quend

Département : Somme

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Quend

Spectacle So Chic

Quend Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 21:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Spectacle cabaret, bouquet de chansons des années 60 à nos jours.
Spectacle cabaret, bouquet de chansons des années 60 à nos jours.   .

Quend 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 21 20 

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English :

A cabaret show featuring a medley of songs from the 1960s to the present day.

L’événement Spectacle So Chic Quend a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre

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