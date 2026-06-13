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Tribute Queen Alive Quend

Tribute Queen Alive Quend vendredi 24 juillet 2026.

Ville : 80120 Quend

Département : Somme

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Quend

Tribute Queen Alive

Quend Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 21:00:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Un hommage au mythique groupe de Freddy Mercury.
Un hommage au mythique groupe de Freddy Mercury.   .

Quend 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 21 20 

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English :

A tribute to Freddy Mercury’s legendary band.

L’événement Tribute Queen Alive Quend a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre

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