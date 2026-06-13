Tribute Queen Alive Quend
Tribute Queen Alive Quend vendredi 24 juillet 2026.
Quend
Tribute Queen Alive
Quend Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 21:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Un hommage au mythique groupe de Freddy Mercury.
Un hommage au mythique groupe de Freddy Mercury. .
Quend 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 21 20
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English :
A tribute to Freddy Mercury’s legendary band.
L’événement Tribute Queen Alive Quend a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre
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