Quend

Concert Wave Back

Quend Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 21:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Les plus grands tubes anglophones et new wave des années 80.

Les plus grands tubes anglophones et new wave des années 80. .

Quend 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 21 20

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English :

The biggest English-language and new wave hits of the 1980s.

L’événement Concert Wave Back Quend a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre