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Cinéma plein air Tous en Scène et Astérix Mission Cléopâtre Quend

Cinéma plein air Tous en Scène et Astérix Mission Cléopâtre Quend samedi 1 août 2026.

Ville : 80120 Quend

Département : Somme

Début : samedi 1 août 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Quend

Cinéma plein air Tous en Scène et Astérix Mission Cléopâtre

Quend Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 18:30:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Séances de cinéma en plein air proposée par le Cinéma LE PAX. Apportez vos chaises et transats ! 18h30 Tous en Scène 20h45 Astérix Mission Cléopâtre.
Séances de cinéma en plein air proposée par le Cinéma LE PAX. Apportez vos chaises et transats ! 18h30 Tous en Scène 20h45 Astérix Mission Cléopâtre.   .

Quend 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 21 20 

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English :

Open-air movie screenings presented by Cinéma LE PAX. Bring your chairs and lounge chairs! 6:30 p.m. Tous en Scène 8:45 p.m. Astérix: Mission Cleopatra.

L’événement Cinéma plein air Tous en Scène et Astérix Mission Cléopâtre Quend a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre

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