Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Story 80 Show Live Quend

Story 80 Show Live Quend jeudi 23 juillet 2026.

Ville : 80120 Quend

Département : Somme

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Quend

Story 80 Show Live

Quend Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 21:00:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Revivez la folie des années 80, entre costumes extravagants, chorégraphies de l’été et karaoké géant.
Revivez la folie des années 80, entre costumes extravagants, chorégraphies de l’été et karaoké géant.   .

Quend 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 21 20 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Relive the madness of the ’80s, with extravagant costumes, summer dance routines, and giant karaoke.

L’événement Story 80 Show Live Quend a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre

À voir aussi à Quend (Somme)