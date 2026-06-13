Story 80 Show Live Quend
Story 80 Show Live Quend jeudi 23 juillet 2026.
Quend
Story 80 Show Live
Quend Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 21:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Revivez la folie des années 80, entre costumes extravagants, chorégraphies de l’été et karaoké géant.
Revivez la folie des années 80, entre costumes extravagants, chorégraphies de l’été et karaoké géant. .
Quend 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 21 20
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English :
Relive the madness of the ’80s, with extravagant costumes, summer dance routines, and giant karaoke.
L’événement Story 80 Show Live Quend a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre
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