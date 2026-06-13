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Tribute Lady Gaga Quend

Tribute Lady Gaga Quend jeudi 6 août 2026.

Ville : 80120 Quend

Département : Somme

Début : jeudi 6 août 2026

Fin : jeudi 6 août 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Quend

Tribute Lady Gaga

Quend Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 18:30:00
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

Découvrez The Romance of Lady Gaga , un show live qui vous transportera dans l’univers de la star internationale.
Découvrez The Romance of Lady Gaga , un show live qui vous transportera dans l’univers de la star internationale.   .

Quend 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 21 20 

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English :

Discover The Romance of Lady Gaga, a live show that will transport you into the world of this international star.

L’événement Tribute Lady Gaga Quend a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre

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